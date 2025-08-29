CHP İstanbul Seçiminde Hapis İstemi

ISTANBUL CUMHURIYET BASAVCILIGI’NDAN ACIKLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın son kurultayında “seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet edildiği” iddiasıyla başlattığı soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianame de İnan Güney, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat’ın aralarında bulunduğu 10 parti yöneticisi için 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

ÇELİK EMNİYETTE İFADE VERDİ

Soruşturma çerçevesinde verilen talimat doğrultusunda Özgür Çelik, geçen ay İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi. Çelik, yaklaşık 2 saat süren işlemlerin ardından yaptığı açıklamada, tutuklu bir kişinin partisinin il kongresine yönelik beyanları sonrasında ifadesinin alındığını bildirdi. Söz konusu kişinin kendisine oy vermesi için menfaat teklif edildiği iddiasını gündeme getiren Çelik, 10 kişinin de ifadesinin alındığını kaydetti. Kongrede rakip olduğu Cemal Canpolat’ın listesinde delege adayı olduğu iddia edilen kişinin aslında farklı bir pozisyonda olduğunu belirten Çelik, “Madem kendisine menfaat teklif edilmiş, o da rakip listesinin yönetici adayı olmuş. Eğer öyle olsaydı, kongrede bunu açıkça ifade ederdi.” diye konuştu.

KONGRE SÜRECİNE İLİŞKİN DETAYLAR

Özgür Çelik, ifadesinde CHP’nin 8 Ekim 2023’teki il kongresinde il başkanı seçildiğini ifade etti. Kongre süreciyle ilgili daha fazla bilgi veren Çelik, 39 ilçe başkanından 26’sının kendisini il başkanlığına aday gösterdiğini söyledi. Ayrıca, Beykoz Belediye Başkanlığı tarafından açılan bir davaya ilişkin tutuklu sanıkların ifadeleri üzerinden kendisine sorular yöneltildi. Gümüş, Çelik’in kendisini arayarak İstanbul Olağan Kongresi’nde destek talep ettiğini belirtirken, “Özgür Çelik’e oy vermemiz gerektiğini belirterek, kişi başı 100 bin TL para teklif etti.” iddiasında bulundu.

Veli Gümüş, görüşme esnasında kendisine teklif edilen paranın 100 bin TL olduğunu söyleyerek, toplamda 750 bin TL istediklerini ve görüşmeyi sesli olarak kaydettiklerini aktardı. Gümüş, bu kayıtları Beykoz İlçe Başkanına teslim ettiğini, onun da bu bilgiyi dönemin il başkanına ilettiğini söyledi. Özgür Çelik, ifade veren Gümüş ile yüz yüze hiç görüşmediğini, aynı zamanda bu kişinin kongrede kaybeden taraf olduğunu vurgulayarak, “Son dönemlerde gözaltına alınanlar çeşitli iftiralarla cezaevinden kurtulmaya çalışıyor.” dedi. Çelik, Gümüş’ün ifadelerinin yalan ve iftira içerdiğini belirtti.

GÜMÜŞ’ÜN İFADELERİ VE GÖRÜŞLERİ

Çelik, kongre döneminde yüz yüze bir tanışıklıkları olmadığını, sadece standard bir arama yaptığını ifade etti. Ayrıca, Çelik, C. Canpolat ile arasındaki rekabetin ardından, Gümüş’ün ifadeleriyle İstanbul İl Kongresinin sakatlanmaya çalışıldığını düşünüyor. Aynı zamanda, dosya kapsamında başka bir gazetecinin ifadelerine yönelik yaptığı değerlendirmede, söz konusu kişiyi tanımadığını ve iddiaların belirsizlik içerdiğini vurguladı.