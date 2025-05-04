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CHP, İstanbul Valiliği’ne Şikayette Bulundu

ÖZGÜR ÖZEL’İN CENAZE TÖRENİNDEN SONRAKİ OLAY

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninin yapıldığı Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) girişi sırasında bazı sorunlarla karşılaştı. Özel’in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı ve partinin İstanbul Valiliği’ne bu durumla ilgili talimat verildiği iddia edilen İl Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.

MİLLİYETÇİ GÖRÜŞTEN HORMONTA FİZİKSEL SALDIRI

Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninin yapıldığı Taksim Atatürk Kültür Merkezi’ne arrivedığında, makama ait araç kapanış otoparka alınmadı. Bu nedenle Özel, tören sonunda aracına ulaşmak için AKM dışına yürüyerek çıkmak zorunda kaldı. Dışarıda bekleyen Selçuk Tengioğlu’nun fiziksel darbesine maruz kaldı. Makam aracının otoparka alınmaması talimatının İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Özbek tarafından verildiği iddia edilince, CHP İstanbul İl Örgütü’nün, İstanbul Valiliği’ne, durumu ve Murat Özbek’in tutumunu şikayet ettiği öğrenildi.

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