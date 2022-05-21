CHP, İstanbul’da dev bir mitinge hazırlanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Milletin Sesi mitinglerinin ikincisi bugün İstanbul Maltepe Sahili Miting Alanı’nda gerçekleştirilecek.

Daha önce Bursa’da yapılması planlanan ancak İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasını onamasının ardından megakente kaydırılan mitingde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin sorunlarını ve yaşanan mağduriyetleri anlatacak. Mitinge ilişkin Milliyet’e bilgi veren Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Protokol uygulanmayacak. Gelen bütün siyasetçiler halkın arasında olacak. Pankart yok. Kılıçdaroğlu ve Atatürk posterleri, Türk Bayrağı ve parti bayrağının dışında görsel kullanılmayacak” dedi.

Salıcı, “Mersin’de olduğu gibi farklı kesimlerden vatandaşlarımız da kürsüye çıkıp kendi sorunlarını kendi cümleleriyle anlatacaklar“ bilgisini verdi.

Salıcı, miting için altılı masaya davet olup olmadığına ilişkin soruya, “İl Başkanlığımız sadece altı partinin değil, onun dışındaki partilere de bu tür etkinliklere nezaketen davetiye gönderir. O yine devam ediyor” yanıtını verdi.