CHP İstanbullu Üyeleri Dimdik Ayaktadır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına karşı sert bir açıklama yaptı. Zeybek, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda “İstanbul İl Başkanlığımızdayız… kararlılığımız tahmin edemeyeceğiniz boyuttadır. Yol arkadaşımız, İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, CHP’nin onurlu, namuslu oylarıyla seçilmiştir” dedi.

Zeybek, “Görevden alma kararı yok hükmündedir. Yaptıkları demokratik siyasete darbedir! Çok partili rejime indirilmiş büyük bir darbedir!” diyerek durumu eleştirdi. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi’ni “yargı eliyle dizayn etmek isteyenlere” seslenerek, “Size boyun eğmeyeceğiz, 2 milyon üyemizle dimdik ayaktayız. Bütün bu badireleri aşacağız. Millet bizimle birlikte ve milletin dediği olacak. İktidar yürüyüşümüzü engelleyemeyeceksiniz” ifadesini kullandı.

Trump, Gemide 11 Kişi Öldü Dedi

ABD Başkanı Trump, Venezuela açıklarında yapılan operasyonda uyuşturucu taşıyan bir gemideki 11 kişinin öldüğünü ve bu saldırının uyuşturucu çetelerine karşı yapıldığını duyurdu.
Kayseri’de Kaçak Sigara Operasyonu Yapıldı

Kayseri'de jandarma, kaçak sigara ve elektronik sigara ticareti yapan iki kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca çok sayıda kaçak sigara ve silah bulundu.

