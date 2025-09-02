CHP İstanbullu Üyeleri Dimdik Ayaktadır

tepki gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına karşı sert bir açıklama yaptı. Zeybek, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda “İstanbul İl Başkanlığımızdayız… kararlılığımız tahmin edemeyeceğiniz boyuttadır. Yol arkadaşımız, İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, CHP’nin onurlu, namuslu oylarıyla seçilmiştir” dedi.

görevden alma kararı

Zeybek, “Görevden alma kararı yok hükmündedir. Yaptıkları demokratik siyasete darbedir! Çok partili rejime indirilmiş büyük bir darbedir!” diyerek durumu eleştirdi. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi’ni “yargı eliyle dizayn etmek isteyenlere” seslenerek, “Size boyun eğmeyeceğiz, 2 milyon üyemizle dimdik ayaktayız. Bütün bu badireleri aşacağız. Millet bizimle birlikte ve milletin dediği olacak. İktidar yürüyüşümüzü engelleyemeyeceksiniz” ifadesini kullandı.