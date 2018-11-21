CHP-İYİ Parti arasında ittifak görüşmesi

Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında kritik bir görüşme gerçekleşti.

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın arasında kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

Koray Aydın, “İsim gibi konulara girmedik. Hiç isim konuşmadık. İl ve ilçe sayısı verecek durumda değiliz. En kısa zamanda görüşmeler tamamlanacak” dedi.

CHP-İYİ Parti arasında yerel seçimde işbirliğine yönelik teknik toplantılar devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, “İsim gibi konulara girmedik. Hiç isim konuşmadık. İl ve ilçe sayısı verecek durumda değiliz. En kısa zamanda görüşmeler tamamlanacak” dedi.

TRT