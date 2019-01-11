CHP-İYİ Parti ittifakı genişliyor

Yerel seçimler iş birliği yapan AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi’ne karşı ittifaka girişen CHP ve İYİ Parti ittifak kapsamında işbirliğini genişletiyor.

Daha önce 21 büyükşehirde işbirliği için el sıkışılmıştı. Buna Malatya ve Kahramanmaraş da eklendi. Bu iki büyükşehirde İYİ Parti, CHP’nin açıkladığı adayları destekleyecek. CHP, Kahramanmaraş’a milletvekili Ali Öztunç, Malatya’ya ise Soner Gökçe’yi aday göstermişti. İki parti arasında 20 ilde gösterilecek adaylarla ilgili uzlaşma da sağlandı.

6 İL TARTIŞILIYOR

Bir süredir yapılan görüşmeler sonucunda İYİ Parti’nin Kırşehir, Bolu, Erzincan, Artvin, Bilecik, ve Bartın’da CHP’nin adayını desteklemesi kararlaştırıldı. Aynı şekilde CHP ise Kırıkkale, Isparta, Düzce, Nevşehir, Afyonkarahisar ve Osmaniye’de İYİ Parti’nin adayını destekleyecek. Yozgat, Aksaray, Kilis, Amasya, Sivas ve Rize’de ise iki parti arasında görüşmeler sürüyor. Daha önce CHP’nin yönetimindeki Edirne, Kırklareli, Yalova, Çanakkale, Zonguldak, Giresun, Burdur ve Sinop’ta İYİ Parti’nin aday çıkarmayacağı bilgisi kulislere yansımıştı. Bu illerden Kırklareli ve Zonguldak dışında kalan 6 ilde CHP adayını açıklamıştı. Üzerine uzlaşılan illerin adaylarının CHP’nin önümüzdeki hafta yapacağı Parti Meclisi toplantısında açıklanabileceği belirtildi.

ORDU YENİDEN MASADA

Ordu’da ise halen görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Ordu’da eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in adı İYİ Parti adayı olarak öne çıkmıştı. Tepkiler nedeniyle Şahin’in ismi geri çekilirken Ordu yeniden görüşme masasına konuldu.

DOĞU’DA CHP ADAY GÖSTERECEK

Merak edilen bir başka konu ise CHP’nin HDP’nin güçlü olduğu Doğu ve Güneydoğu illerinde ne yapacağı. CHP’nin Doğu ve Güneydoğu’da bütün il ve ilçelerde aday çıkaracağı açıklandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 15 Ocak Salı günü Ankara’da Mansur Yavaş için aday tanıtım toplantısı yapacağı kaydedildi.

HÜRRİYET