CHP İzmir’de kampa girdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında İzmir’de kampa girdi.

Yaklaşan seçimler öncesinde ve 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılında Meclis’te izlenecek stratejinin masaya yatırılacağı kampta Kılıçdaroğlu, altılı masa çalışmalarına ilişkin vekilleri bilgilendirip, görüş ve önerilerini alacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Ekim’de partisinin ev sahipliğinde gerçekleşecek altılı masa toplantısından önce milletvekillerini İzmir Seferihisar’da kampa aldı. Kampta CHP lideri, altılı masa çalışmalarına ilişkin vekillerini bilgilendirip, görüş ve önerilerini alacak. Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki süreçte altılı masanın ortaya koyacağı somut ilkelere uyum ve bu konuda söylem birlikteliğine hassasiyet gösterilmesi başta olmak üzere vekillerine tavsiye ve uyarılarda bulunması da bekleniyor.

CHP TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı için milletvekilleri dün Seferihisar’a geldi. Kampa isteyen vekiller aileleriyle birlikte katıldı. 25 Eylül Pazar günü sona erecek kamp, bugün Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak.

Vekilleri dinleyecek

CHP liderinin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam edecek. Bu bölümde İzmir Büyükşehir belediye Başkanı Tunç katılımcılara hitap edecek. CHP grup başkanvekillerinin yapacakları değerlendirmelerin ardından Goodjob Marka Danışmanlık şirketi kurucu ortağı Serhan Ok “Değişimin Önündeki Bariyerleri Kaldırmak” başlıklı sunum yapacak. Ayrıca Faik Öztrak ekonomi, Ünal Çeviköz dış politika, Oğuz Kaan Salıcı ve Onursal Adıgüzel sandık güvenliği ve seçmen listeleri ile ilgili sunumlar gerçekleştirecek. Selvi Kılıçdaroğlu da vereceği çay davetiyle milletvekili eşleriyle bir araya gelerek, sohbet edecek.

Kampta cumartesi günü gerçekleştirilecek kapalı oturumlarda ise milletvekilleri görüş, öneri ve taleplerini dile getirecek, parti yönetimine sorular yöneltecek. CHP lideri de soruları yanıtlayıp tavsiye, talimat ve uyarılar içeren bir değerlendirme konuşması yapacak.

25 Eylül Pazar günü sona erecek kampın ardından CHP lideri, 2 Ekim’de ev sahipliğinde kurulacak altılı masa toplantısı için mesaiye başlayacak. Kılıçdaroğlu, 26-27 Eylül tarihlerinde masadaki diğer liderleri tek tek ziyaret ederek, 2 Ekim toplantısının gündemini istişare edecek.

CHP’den milletvekili ve teşkilata uyarı: ‘Kol kırılır yen içinde kalır’

Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve HDP’lilere bakanlık açıklamalarının yarattığı tartışmaların ardından CHP’nin milletvekilleri ve teşkilatlarına gönderdiği haftalık bilgilendirme raporunda, parti politikasına uygun söylem uyarısı yapıldı.

Raporlarda yer alan “konuşulmaması gerekenler, dikkat edilmesi gereken konular” başlığının altında son raporda şu ifadeler yer alıyor:

“Partinin iç organlarında konuşulması gereken hususlar medya önünde konuşulmamalı. Ülkenin menfaati için ilkemiz daima ‘kol kırılır yen içinde kalır’ olmalıdır. Parti içi sorunların çözüm noktası medya ve kamuoyu değil, parti içi organlardır.

Söylem oluştururken unutulmaması gereken yegane husus; doğru, güncel ve ilkeleri kapsar olmasıdır. Aynı zamanda unutulmaması gereken bir diğer önemli husus da; söylemleriniz tamamen doğru olabilir fakat onun yeri, zamanı ve kime söylendiğidir.

Sosyal medya hesaplarından yapılacak paylaşımlarda bireysel görüşler yerine parti politikasına uygun söylemler tercih edilmeli.”