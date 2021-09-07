CHP kampa giriyor

Cumhuriyet Halk Partisi, milletvekillerinin görüşlerini değerlendirmek üzere kampa girmeye hazırlanıyor.

CHP 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılında dış politikadan ekonomiye siyasetten yasamaya güncel gelişmeleri değerlendirmek, bu alanlarda parti olarak atılacak adımların tespiti için milletvekillerinin görüşleri ile önerilerini almak üzere kamp organizasyonu planlıyor.

Kampın, Meclis çalışmalarının kısmen rölantide olacağı düşünülen Ekim ayında düzenlenmesi öngörülüyor. Bu çerçevede 2-3 Ekim tarihleri telaffuz edilirken, kampın yerinin daha önce de olduğu gibi Bolu Abant olacağı ifade ediliyor. Milletvekillerine yönelik kampta, yeni yasama faaliyetlerinin yanı sıra, Cumhur İttifakı ortaklarının gündeme getirmeye hazırlandığı yeni anayasa ve seçim yasalarında değişikliklere ilişkin düzenlemeler başta olmak üzere siyaset, ekonomi ve dış politikadaki güncel gelişmeler ele alınarak, değerlendirilecek. Yeni yasama dönemine ilişkin milletvekilleri bilgilendirilecek, ele alınan konularla ilgili görüş ve önerileri alınacak. Böylece CHP yeni döneme ilişkin izleyeceği siyasetin yol haritasını çizecek.

Gençlik kampları başlıyor

Belediye meclis üyeleri için “yerel yönetim” eğitimlerine de start veren CHP’de, pandemi nedeniyle ara verilen gençlik kampları da yeniden başlıyor. Gençlik Akran Temel Siyaset Eğitimi Kampı 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında Balıkesir Edremit’te gerçekleşecek. 18-30 yaş arası gençlerle birlikte, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşecek kampa başvuracak katılımcıların en az 2 doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olması zorunlu tutulacak.

CHP 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak

CHP, 9 Eylül Perşembe günü 98. kuruluş yıldönümü kapsamında tam kadro Anıtkabir’de olacak.

Partinin 98. kuruluş yıl dönümü kapsamında, 9 Eylül Perşembe günü saat 9.30’da Anıtkabir’de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK üyeleri, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarının katılımı ile çelenk sunma töreni gerçekleştirilecek.