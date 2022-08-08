CHP kampa giriyor

Cumhuriyet Halk Partisi, 2023 seçimleri için hazırlıklara başladı. Parti, yurt dışı oyları için kampa giriyor.

CHP, yurt dışı oyları için İstanbul’da “Yurt dışı Örgütlenme Çalıştayı” düzenleyecek. 11-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak çalıştayın ikinci gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma yapacak.

Çalıştayda seçim çalışmaları ve izlenecek yol haritası masaya yatırılacak. Çalıştaya, CHP’nin yurt dışı örgütlerinden temsilciler katılacak. Çalıştayın ilk günü 11 Ağustos’ta programın tanıtımı, çalışma yöntemi hakkında bilgilendirme yapılacak, atölyeler oluşturulacak. CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı açılış programında, “Yurt dışı seçmenlerin Türkiye seçimlerine katılım sorunu, düşük katılımın nedenleri, çözüm yolları”, “Almanya’da doğup büyümüş 18-30 yaş arası gençlerin Türkiye seçimlerine katılımı” sunumları da yer alıyor.

SEÇİM GÜVENLİĞİ

Çalıştayda, CHP’nin yurt dışı örgütlenmesi ve seçim hazırlıkları da ele alınacak. Yurt dışı birliklerinden seçilmiş uygulama örnekleri sunumları gerçekleştirilecek. Atölye çalışmaları kapsamında masalar oluşturulacak.

CHP’nin yurt dışı örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Milliyet’e yaptığı açıklamada çalıştaya ilişkin şunları söyledi: “Bu çalıştayın büyük ağırlığını örgütlerimizin örgütsel yapılarını gözden geçirmek oluşturmakla birlikte asıl ağırlıklı konu örgütlerimizin seçime hazırlanması. Yurt dışı örgütlenmemizin dünden bugüne nereye geldiğini ve gelecek hedeflerini konuşacağız. Seçim güvenliği, seçmene ulaşma, seçmenin sandığa taşınması ve sandıkların korunmasına ilişkin çalışmalar yapacağız. Ulaşamadığımız toplum kesimlerine nasıl ulaşırız, bunları konuşacağız.”