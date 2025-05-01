Chp, Kanal İstanbul’u Rant Projesi Olarak Görüyor

GÖKAN ZEYBEK’TEN KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı açıklamalara sert cevap verdi. Zeybek, sosyal medya hesabında, Uraloğlu’nun “Doğru zamanda doğru kredi ve finans imkanlarıyla beraber Kanal İstanbul’u yapacağız. Vazgeçmiş değiliz.” sözlerini alıntılayarak eleştirilerini dile getirdi.

TRT VE İKTİDARIN RANT POLİTİKALARI

Zeybek, “Ne devlet mirası TRT ne de siz milletin yanında asla değilsiniz.” diyerek, TRT’nin Kanal İstanbul projesinin savunucusu olduğunu ifade etti. Zeybek, “Milletin menfaatinde olan hiçbir şeyin yanında olmadığınız gibi bir de rant projesi olan Kanal İstanbul propagandasının dün olduğu gibi bugün de en başat savunucularından biri TRT’dir.” dedi. Ayrıca, Uraloğlu’nun “Kanal İstanbul’u kesinlikle yapacağız, asla vazgeçmedik.” şeklindeki açıklamasının, iktidarın önceliğinin arsa pazarlamak olduğunu gösterdiğini vurguladı.

İSTANBUL’UN GELECEĞİNE VURGU

Zeybek, “Bizim için önemli olan ise İstanbul’un yok olmaması gereken su havzaları, kentsel dönüşümü ve kamu kaynaklarının halkımız yararına kullanılmasıdır.” diyerek, iktidarın ve TRT’nin halktan uzaklaştığını belirtti. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul planlarını deşifre ettiğini ifade etti ve iktidara “Eğer kendinize güveniyorsanız, İstanbullu Kanalı mı istiyor, İstanbul’un geleceğini mi istiyor görelim.” diyerek meydan okudu. Zeybek, “Sizin için Körfez sermayesi ayrıcalıklı olabilir ama bizim dikkate aldığımız tek karar noktası bu cennet vatanın aydınlık yarınlarıdır.” şeklinde sözlerini tamamladı.