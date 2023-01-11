CHP kararını duyurdu! Toplantıya katılmayacak

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde fezlekelerin görüşüleceği toplantıya katılmama kararı aldı.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nun CHP’li üyeleri, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlık dosyalarının görüşüleceği Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplantısına katılmayacaklarını açıkladı.

CHP’li üyeler, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ve CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın dokunulmazlığının kaldırılması için oylama gerçekleştirilecek komisyon öncesi Meclis’te basın açıklaması yaptı.

TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nun toplantısına katılmayacaklarını belirterek, “Bizim için esas olan halkın iradesidir. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi, büyük bir saldırı altındadır. Bu saldırıya karşı bir savunma altında değiliz. Bütün yakın tarih içerisinde AK Parti iktidarının özellikle 2015, 2016 ve 2017’deki anayasa değişikliği ile başlayan süreçte nihai bir hedefinin olduğunu görüyoruz. Türkiye’de seçimlere saygı duymayan bir iktidar var. Karma Komisyon üyeleri olarak daha önce dokunulmazlık dosyaları ile ilgili yaptığımız toplantıların hepsine katıldık ancak bugün katılmayacağız” dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu CHP Grup Sözcüsü İbrahim Özden Kaboğlu da 1700 dosya içinden sadece 2’sinin komisyona getirildiğini söyleyip, “Komisyon üyeleri olarak dosyaların nasıl geldiğinden haberdar değiliz. Hangi koşullar ayarlandı da geldi o dosyalardan haberdar değiliz. Anayasa Komisyonu, çalıştırılmayan bir komisyon. Oyuna gelmeyeceğiz. Anayasa bağlılığımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.