CHP Kars Üyeleri Saldırıyı Kınadı

CHP ÜYELERİNDEN SALDIRIYA KLARMA

CHP Kars İl Örgütü üyeleri, Genel Başkan Özgür Özel’e yapılan fiziksel saldırıyı kınıyor. CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, “Bu saldırı şahsi bir saldırı değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir” ifadelerini kullanıyor. CHP Kars İl Örgütü, Özgür Özel’e düzenlenen saldırıyı protesto etti.

CENAZE GÜNÜ DAYANIŞMA

Uludaşdemir, yaptığı açıklamada, “ancak acının paylaşılması gereken bir günde, bu ülkenin en kadim geleneği olan cenaze dayanışmasının kirletildiğini” belirterek şunları ekliyor: “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır. Bu saldırı şahsi bir saldırı değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir. Bu saldırı; milletin iradesine, halkın umuduna, Türkiye’nin geleceğine yapılmıştır.”

TahammülsüzlüğÜN SINIRLARI

Uludaşdemir, olayın hedefinin, kendinden olmayan herkese duyulan tahammülsüzlüğün sonucu olduğunu vurguluyor. Aynı zamanda, bu saldırının, ülkeyi yıllardır öfkeyle yönetenlerin, insanları kutuplaştırıp, karşı karşıya getiren bir anlayışın sonucunu olduğunu ifade ediyor. “Bugün yaşananlar, bir tesadüf değil; uzun süredir işlenen bir siyasetin sonucudur,” diye ekliyor.