CHP, Kayyuma Karşı Birleşti. Özel, Muktedirlerin Planına Dikkat Çekti

CHP’DE ÖNEMLİ GÜNDEM DEĞERLENDİRMELERİ

CHP’nin 15 Eylül’de görülecek “Kurultay davası” öncesi, önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hala sessizliğini korurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den dikkat çekici bir açıklama geldi. Medyascope’a yaptığı açıklamalarda Özel, CHP İstanbul İl Yönetimi’ne kayyum atanması, yaklaşan kurultay davası ve güncel gelişmelere dair önemli değerlendirmeler sundu. İstanbul il başkanlığına kayyum atanmasına tepki gösteren Özel, “Bu CHP’nin kendi iç kavgası değil, AK Parti iktidarının planlı bir operasyonu” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL KONGRESİ İPTAL EDİLEMEZ

Özel, Ankara’daki mahkeme kararının İstanbul il yönetimine kayyum atanmasını reddettiğini hatırlatarak, “İstanbul Kongresi iptal edilemez, iptal etmiyorum, bunu esastan reddediyorum” dedi. Bu kararın İstanbul’daki tedbir kararını da hükümsüz kıldığını belirtti. Sürecin “iç mücadele” olarak gösterilmesine karşı çıkan Özel, bunun “AK Parti iktidarına teslim olmuş ya da iş birliği yapmış birilerinin Cumhuriyet Halk Partisi karşısındaki operasyonu” olduğunu vurguladı.

KAYYUMA KARŞI BÜTÜNSEL DİRENİŞ

Kadıköy’deki mitinge de dikkat çeken Özel, “Sadece değişimciler değil, değişim vakti değil diyenler de oradaydı. CHP, kayyuma karşı bir bütün halinde durdu” açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefeti yönlendirme çabalarını eleştiren Özel, “Basmışsın bir siyasi partinin gırtlağına, nefes alamaz hale getirmeye çalışıyorsun. Bütün bu propagandalarına rağmen toplumun yüzde 75’i inanmıyor bu yaptıkların. Ben direnmezsem buna majestelerinin muhalefeti olurum.” dedi.

MEDYA ÜZERİNDEKİ BASKILARA DİKKAT

Medyaya yönelik baskılara da vurgu yapan Özel, “Gazetelere, televizyonlara çöküyorsun, muhalif medyayı RTÜK’le susturuyorsun. Ben direnmezsem buna majestelerinin muhalefeti olurum” dedi. 15 Eylül’deki kurultay davasına yönelik sorulara cevap veren Özel, “Hele hele bugünkü karardan sonra CHP aleyhine bir karar çıkmasını beklemiyorum” diye ifade etti. Ayrıca, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da bir çağrı yaparak, “CHP’nin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı en önemli güvencenin kendisinin olduğunu açıklaması çok kıymetli olur. Bu darbe girişimlerine karşı en önemli güvence kendisidir” ifadelerini kullandı.