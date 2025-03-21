CHP Kırıkkale İl Başkanından Oy Çağrısı

CHP’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI BELİRLEME ÖN SEÇİMİ DUYURUSU

Kırıkkale’deki CHP il başkanı Onur Yüksel Bozdağ, 23 Mart’ta gerçekleşecek cumhurbaşkanı adayını belirleme ön seçimi için tüm partilileri ve demokrasiye inanan bireyleri oy kullanmaya davet ediyor. Bozdağ, bu tarihte yaklaşık 3 bin 200 kayıtlı seçmenin sandığa gideceğini belirtiyor.

SANDIK KURMA YERİ DEĞİŞİYOR

Bozdağ, ANKA’ya yaptığı açıklamada, “Ayın 23’ünde 3 bin 200 kayıtlı seçmenimizle sandığa gideceğiz. Ayrıca dayanışma sandıkları da olacak” dedi. Öncelikle Büyükşehir Parkı’nda sandık kurmayı planladıklarını ifade eden Bozdağ, “Ancak Valiliğin yasak kararından sonra sandıklarımızı parti binamızda kuracağız” şeklinde bilgi verdi. Tüm üyeleri ve halkı oy vermeye, Ekrem Başkana hukuka, hakka ve anayasaya sahip çıkmaya davet etti. Tüm katılımcılara teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.