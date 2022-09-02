CHP kırtasiye yardımı yapacak

CHP, dar gelirli öğrencilere kırtasiye yardımı yapacak.

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, dar gelirli öğrencilere kırtasiye yardımı yapmaya hazırlanıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla partili belediyeler kendi bölgelerindeki ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek, okul çağındaki öğrencilerin eğitim/kırtasiye masraflarına destek olacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un imzasıyla, partili belediye başkanlarına gönderilen yazıda, “Okul hazırlıklarına devam eden öğrenci ve velilerimiz, eğitim/kırtasiye giderlerinde yaşanan fiyat artışları nedeniyle ağır bir maddi yük altında kalmıştır. Özellikle dar gelirli ailelerimiz, geçen yıla göre 2-3 kat artan fiyatlar karşısında büyük mağduriyet yaşamaktadır. Bu kapsamda; Sayın Genel Başkanımızın çağrısıyla, tüm belediyelerimizin, kendi bölgelerindeki ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek, okul çağındaki evlatlarımızın eğitim/kırtasiye masraflarına imkânlar ölçüsünde destek olması faydalı olacaktır” denildi.