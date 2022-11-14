CHP kısıtlamayı yargıya taşıyacak

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Taksim’de meydana gelen patlama sonrası uygulanan kısıtlamayı yargıya taşıyacak.

Taksim’deki terör saldırısı sonrası BTK devreye girerek bazı platformlarda bant daraltma uygulamasına gitti. Sosyal medyada yanlış bilgi yayarak korku ve panik ortamı oluşmasını engellemeyi hedefleyen uygulamaya CHP karşı çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin,internet erişimi kısıtlaması yapmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Megakent’in en kalabalık noktası PKK terörünün uzun bir aradan sonra yeniden hedefi oldu. Köşeye sıkışınca sivilleri katletmekten imtina etmeyen örgüt Taksim’de bombalı eylem düzenledi. Dün meydana gelen patlamada 6 vatandaşımız şehit olurken 81’i de yaralandı. Terör saldırısı sonrasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), kirli bilginin çok hızla yayıldığı bazı sosyal medya platformlarına bant daratlma uygulamasına gitti. Uygulama ile bu platformlar için internet erişimi bir süre kısıtlı verildi.

Bu durumun ardından CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’den konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Gürsel Tekin, saldırı nedeniyle sosyal medyanın anayasa ve yasalara aykırı olarak erişime kapatıldığı gerekçesiyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı ve sorumlu diğer kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

“CEZALANDIRILMALARINI TALEP EDECEĞİZ”

Tekin, “BTK, kendilerine verilen görevi yetkisi dışında kullanarak insanların temel hak ve özgürlüklerini ellerinden almışlardır. BTK İstiklal Caddesi’ndeki terörist saldırının ardından Twitter’a girişi kısıtladı. Ancak BTK Başkanı başsağlığı mesajını Twitter’dan yayımladı.

İlgili kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun “görevi kötüye kullanma”, “bilişim sistemlerinin işleyişini engelleme” ve “haberleşmenin hukuka aykırı yollarla engellenmesi” suçlarını düzenleyen hükümleri uyarınca cezalandırılmalarını talep edeceğiz. Burası muz cumhuriyeti değil, Türkiye Cumhuriyeti. AK Parti’nin seçim ofisi gibi görev yapamazsınız. Herkes milletin haber alma hürriyetine saygı gösterecek. Bu uygulama açıkça sansürdür, hukuka ve kanuna aykırıdır.” dedi.

NE OLMUŞTU?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), İstanbul İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından yayın yasağı getirilen görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurmuştu. Uygulama ile, bu gibi infial oluşturan büyüklükteki olaylarla ilgili sosyal medyada yanlış bilgi yayarak korku ve panik atmosferi oluşmasını engellemek hedefleniyor.