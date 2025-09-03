CHP Kongresi İptal Edildi, Tekin Atandı

CHP’NİN İSTANBUL KONGRESİ İPTAL OLDU

CHP’nin İstanbul Kongresi, açılan dava sonucunda mahkeme tarafından iptal edildi. Bu durum sonucunda Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alındı, 196 delege de tedbiren uzaklaştırıldı. Alınan kararla birlikte yürüyen kongre süreci de durduruldu. CHP İl Başkanlığına ise Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

TEKİN’DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Gürsel Tekin, görevi kabul edeceğini belirttiği sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. “Savaş meydanlarında kurulmuş CHP’nin öğrencisiyim” diyen Tekin, “Partim, yaşamım boyunca kırmızı çizgim oldu. Böyle zor günlerde parti içi kardeşliği ve dayanışmayı korumak, bizlerin en asli görevidir. Söz konusu CHP ise, gerisi teferruattır” ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

YORUMLAR GÜNDEME GELDİ

Paylaşımın altında yer alan yorumlar, halkın Tekin’e yönelik eleştirilerini ortaya koydu. “Bıktırdınız, yıldırdınız. Halkta karşılığınız kalmadı,” “Gürsel bey çocuklarımıza, geleceğimize yazık etmeyin,” “Bence inanılmaz sevincin geçtiğinde partim dediğin yerde ne hale geleceğini düşün,” “Gürsel Bey, açıklamayla falan kendinizi hiç yormayın bence. Herkes her şeyin farkında,” “Tiviti yoruma kapatmayı unutmuşsunuz,” “Şu yorumlara baksa neye dönüştüğü görür zaten” gibi yorumlar dikkat çekti.

TEKİN’İN ÜYELİK DURUMU

Gürsel Tekin, daha önce CHP’den istifa ettiğini açıklamıştı. Fakat bu beyanatına rağmen, resmi üyelik işlemlerini tamamlamadığı anlaşıldı. Mahkeme kararından bir gün önce CHP üyeliğini aktif tutmak için aidatını yatırdığı öğrenilen Tekin’in bu durumu, geçici yönetim atamasının zamanlaması ve siyasi yönüyle ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi.