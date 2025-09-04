Haberler

CHP Kongresi İptal, YSK Kararı Bekleniyor

İPTAL KARARI VE YENİ ATAMA

CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdiği İl Kongresi’nin iptaline yönelik açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, kongrenin iptaline karar vererek İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimin görevden alınmasına hükmetti. Bu karar sonrasında, İl Başkanlığı koltuğuna kayyum olarak Gürsel Tekin atandı. Ayrıca, mevcut tüm il ve ilçe kongre süreçlerinin durdurulmasına yönelik bir hüküm de verildi.

KONGRELERİN İPTALİ

Mahkeme kararı üzerine ilk adım, Ataşehir İlçe Seçim Kurulu’ndan geldi. 13 Eylül’de gerçekleşmesi planlanan CHP Ataşehir İlçe Olağan Kongresi, tedbir kararı gereği iptal edildi. Bu gelişmenin ardından, Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy ve Başakşehir ilçe seçim kurulları da benzer kararlar alarak, CHP kongrelerinin yapılmaması yönünde tedbir kararları çıktı.

Arka arkaya gelen iptaller üzerine CHP yönetimi, mahkeme kararlarına itiraz ederek Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu. Parti, olağan kongre sürecinin kesintiye uğramaması için YSK’nın nihai kararını almak üzere talepte bulundu. YSK, CHP’nin başvurusunu değerlendirmek üzere yarın saat 14.30’da toplanacak. Yapılacak görüşme ile İstanbul’daki 39. Olağan Kurultay sürecinin geleceği netleşecek ve kurulun vereceği karar kesin nitelik taşıyacak.

TBMM Başkanvekili, Tarım Desteği Vurguladı

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Cumhuriyet dönemine dair önemli açıklamalarda bulundu ve görüşlerini paylaştı.
Haberler

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hayvan Pazarlarını Açacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki hafta Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Artvin ve Iğdır'da yeni hayvan pazarlarının açılacağını duyurdu.

