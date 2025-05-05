CHP Koruma Zafiyeti İddialarını Reddetti

CORUMA ZAFİYETİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni sırasında uğradığı fiziksel saldırıyla ilgili olarak yapılan koruma zafiyeti iddialarına yanıtı dikkat çekti. Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısında kurmaylarına, “Bir koruma zafiyeti görmüyorum, etrafımın korumayla sarılması görüntüsü yerine ulaşılabilir, erişilebilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum. Bu, benim tercihim” şeklinde açıklamada bulundu. Saldırının ardından toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu, yaklaşık beş saat süren toplantıda gerek saldırı gerekse saldırı sonrası durumu değerlendirdi.

EMNİYETİN SORUMLULUĞU

CHP kurmayları, koruma ile ilgili yapılan değerlendirmelerde emniyetin sorumluluğu üzerinde durdu ve “Bir zafiyet varsa o emniyetin zafiyeti. En büyük sorun Genel Başkanın aracının otoparka alınmaması. Genel Başkanın içeriden daha güvenlikli bir alandan girip çıkmasının sağlanmaması en büyük sorun. Bunun sorumlusu da emniyet. Genel Başkan oradaki en üst düzey protokol” ifadelerini kullandı. Koruma ekibinin aracın güvenli bir yere alınması yönündeki taleplerinin dikkate alınmadığını da belirten kurmaylar, bu durumun saldırının organize olduğu izlenimini güçlendirdiğini vurguladı.

PARTİ HUKUCU VE SUÇ DUYURUSU

Kaynaklar, CHP’nin olaya ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu ve parti hukukçularının konuyu takip ettiğini bildirdi. Ayrıca, CHP’nin oylarının her anketle arttığını ve bu durumun AK Parti iktidarını rahatsız ettiğini ifade eden parti kurmayları, “Bu rahatsızlık iktidar temsilcilerinin söylemlerine de yansıyor. ‘Telef etmek’ benzeri ifadeler CHP’yi ve Genel Başkanını açık hedef haline getiriyor ve bu gibi saldırıların önünü açıyor, hatta saldırganları cesaretlendiriyor” açıklamasında bulundu.

MITİNGLERDE OY ARTISINA RAĞMEN OLUMSUZLUKLAR

Mitinglerin yapıldığı şehirlerde araştırma yapıldığına dikkat çeken kurmaylar, Mersin, Yozgat ve Konya’daki mitinglerden sonra CHP’nin oy oranında önemli artışlar yaşandığını kaydetti. Mitinglerin devam edeceği bilgisi de verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çarşamba günü İstanbul Beyazıt Meydanı’nda ve cumartesi günü Van’da miting yapacak. Bunun yanı sıra Erzurum, Gümüşhane, Bayburt gibi illerde de miting hazırlıkları sürdürülüyor.