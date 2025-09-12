CHP Kurultayı Davasında Duruşma Tarihi Açıklandı

DAVA TARİHİ VE İDDİALAR

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline yönelik açılan davanın duruşması, 15 Eylül’de gerçekleştirilecek. Genel Başkan Özgür Özel’in seçildiği kurultayın, “mutlak butlan” ile iptal edilebileceği iddiaları gündemde. Böyle bir durum, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti yönetimine dönebilmesine imkan tanıyabilir. Sözcü’den Saygı Öztürk’ün kaleme aldığı bilgilere göre; davadan çıkacak kararın olumlu olması halinde Kılıçdaroğlu, hemen genel merkeze gitmeyecek. Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinden alınan bilgilere göre, eski genel başkan “ortalığın yatışmasını bekleyecek” ve en erken 21 Eylül’de yapılması planlanan kurultay sürecini dikkatle izleyecek.

KILIÇDAROĞLU’NUN HAZIRLIKLARI

Bu süreç dahilinde, CHP Gençlik Kolları ve parti gönüllülerinin genel merkezden ayrılmayacağı, hatta yiyecek stoku yaptıkları öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun olası dönüş sürecinde, provokatif açıklamalardan kaçınılmasını ve “sessiz bir şekilde” genel merkeze gelinmesini istediği ifade ediliyor. Parti içindeki muhtemel protestolara karşı, Kılıçdaroğlu’nun bir süre genel merkezde kalmayı planladığı, hatta bunun için binada yatak yerleştirilmesi gerektiği iddia ediliyor.

Kılıçdaroğlu’nun olası bir dönüş gerçekleşirse, daha önceki dönemde yapılan çalışmaları gözden geçireceği ve yeni adımlar planlayacağı belirtiliyor. Bu kapsamda, bazı grup başkanvekilleri ile yolsuzluk suçlamalarıyla anılan belediye başkanları için tasfiye sürecinin başlatılması gündeme gelebilir. CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Bu dosyanın içerisinde, yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 kişi için, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesindeki ‘oylamaya hile karıştırma’ suçundan 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, rüşvet iddialarının ağır cezalık suç olduğu gerekçesiyle ‘görevsizlik’ kararı verdi. Bu durum üzerine dosya, ağır ceza mahkemesine gönderildi. Ancak, dosyanın gönderilmesine itiraz eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine, bu karar düzenli olarak kaldırıldı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, verilen ‘görevsizlik’ kararına dayanan itirazın Anayasa’ya aykırı olduğunu düşünerek, dosyanın AYM’ye gönderilmesine karar verdi. AYM, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı üzerindeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan ceza davasındaki mahkemeler arasındaki uyumsuzluğa dair Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin başvurusuna yanıtını verdi. AYM, CMK’nın ilgili hükmünün iptali talebiyle yapılan başvuruyu “davada uygulanacak kural olmadığı” gerekçesiyle reddetti.