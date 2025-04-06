CHP Kurultayı Ekrem’i Destekleyecek

CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAYINA BAŞLADI

CHP İstanbul delegesi Arzu Öner, partinin 21’inci Olağanüstü Kurultayı ile ilgili olarak, “Bu kurultayımız, aynı zamanda Ekrem Başkanımızı asla yalnız bırakmayacağımızın halka açık bir göstergesidir” açıklamasında bulundu. “İrade Milletindir” temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kurultay, yoğun bir katılımla başladı.

PARTİ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRME ÇABASI

Kurultaya dair konuşan Arzu Öner, CHP’nin her zaman birlik ve beraberliğini en güçlü bir şekilde topluma göstermek amacıyla bu etkinlikte yer aldığını ifade etti. Öner, “Bazılarına ne kadar güçlü olduğumuzu ifade etmek adına buradayız” dedi. Ayrıca, Öner “Denge ve Dayanışma Listesi” hakkında, “Delege mutlaka kendi adına gereğini yapacaktır” yorumunu yaptı.