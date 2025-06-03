Chp Kurultayı İddianamesi Tamamlandı: 12 Kişiye Hapis İstemi

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İDDİANAMEYİ TAMAMLADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı’nda meydana gelen usulsüzlük iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın iddianamesini tamamladı. Hazırlanan iddianamede, aralarında İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 kişi için 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İdari sürecin bir parçası olarak, Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş’in de dahil olduğu 12 kişi hakkında “siyasi partiler kanununa muhalefet” suçu kapsamında iddianame sunuldu.

KURULTAYDA OY KULLANDIRMA İDDİALARI

İddianamede, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği kurultayda bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırıldığına ilişkin iddialara yer verildi. Söz konusu durumu inceleyen savcılık, şüpheliler hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 53 ve 37. maddeleri uyarınca ceza talep ediyor. Ayrıca, Hatip Karaaslan, Tolgahan Erdoğan ve Yılmaz Özkanat’ın da aralarında bulunduğu toplam 16 tanığın ifadelerine iddianamede yer verildi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da “mağdur” sıfatıyla ifade vermesi istenmiş, ancak Kılıçdaroğlu, bu talebe yanıt vermedi.

Ekrem İmamoğlu, 2 Mayıs 2025 tarihinde verdiği ifadede, kurultayda Divan Başkanı olarak görev yaptığını belirtti. İmamoğlu, kendisi hakkındaki suçlamaları reddetti ve ayrıntılı bir savunma yapmadı. Nihat Yeşiltaş, 21 Nisan’da verdiği ifadesinde, hakkındaki iddiaları “mesnetsiz” bulduğunu ve kendisinin hiç kimseye menfaat sağladığını belirtmedi. Özgür Çelik, kendisine yöneltilen para verme iddialarına yanıt vererek herhangi bir menfaat sağlamadığını söyledi. Cemil Tugay ve Rıza Akpolat ise iddiaların asılsız olduğuna dair savunmalar yaptı.

SAVCILIK, ORGANİZE ÇALIŞMA İDDİA EDİYOR

İddianamede yer alan bilgilere göre, 4-5 Kasım 2023 tarihleri arasındaki kurultayda bazı delegelere para verildiği, vaatlerde bulunulduğu ve iş imkanları sağlandığı ifade ediliyor. Soruşturma dahilinde elde edilen deliller arasında çeşitli resmi kurumların raporları, yazışmalar ve CD/DVD inceleme tutanakları da yer aldı. Savcılık, şüphelilerin kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğrattığını ve seçimin seyrini değiştirme girişiminde bulunduğunu belirtti. İddianamede, tüm sanıkların Türk Ceza Kanunu’nun “siyasi partiler kanununa muhalefet” suçunu düzenleyen maddesi uyarınca cezalandırılması ve kamu haklarından mahrum bırakılmaları talep edildi.