CHP Kurultayı İptali İçin Mahkemeye Başvuru

MAHKEMEYE İPTAL BAŞVURUSU YAPILDI

Cumhuriyet Halk Partisi’nin olağanüstü kurultayı ile ilgili olarak iptal başvurusu gerçekleştirildi. TV100’deki habere göre, Aralık ayında CHP’den ihraç edilen Lütfü Savaş, üç kişi ile birlikte mahkemeye başvurdu. Savaş, hangi parti mensubu ve neden dava açtığı sürdürülen tartışmalar arasında kalıyor. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve beraberindeki bazı delegeler, CHP yönetiminin aldığı olağanüstü kurultay kararının yürürlüğünün durdurulmasını ile iptali için mahkemeye hareket etti.

OLAĞAN KURULTAYLA İLGİLİ SORUŞTURMALAR GEREKÇE OLDU

CHP’nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye müracaat yapıldı. T24’e bilgi veren Savaş’ın avukatı, Lütfü Savaş’ın içinde bulunduğu üç kişinin, CHP 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin devam eden soruşturmaları gerekçe göstererek Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurduğunu ifade etti. Dilekçede, olağan kurultayın iptali ile ilgili Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi ve diğer delegelerin açtığı kurultay iptal davalarının yargı sürecinin sürdüğü bilgisi yer aldı. Ayrıca, 38. Olağan Kurultay sürecinde yapılan bazı işlemler ve uygulamalar ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ceza soruşturmasının devam ettiğine de dikkat çekildi.