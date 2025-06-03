CHP Kurultayı’nda 12 Kişiye Hapis İstendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük iddialarıyla ilgili hazırladığı iddianameyi tamamladı. İddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Bu kişiler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş de bulunuyor. İddianame, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihindeki kurultayında bazı delegelere menfaat karşılığı oy kullandırıldığına dair iddialara yer veriyor. Burada, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ve Türk Ceza Kanunu’nun 53 ve 37. maddeleri çerçevesinde ceza talep ediliyor. İddianamede, Hatip Karaaslan, Tolgahan Erdoğan ve Yılmaz Özkanat gibi toplam 16 tanığın ifadelerine de yer verildi.

SAVCILIK İÇİNDE KILIÇDAROĞLU VE LÜTFÜ SAVAŞ DA VAR

Soruşturma kapsamında, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da ‘mağdur’ sıfatıyla ifadesine başvurulmak istendiği, ancak 7 Mayıs 2025 tarihinde avukatı aracılığıyla tebligat yapılmasına rağmen savcılığa ifade vermediği belirtildi. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise ‘müşteki’ olarak kaydedildi. İddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun 2 Mayıs 2025’te verdiği ifadede, kurultayda Divan Başkanı olarak görev yaptığını ifade ederek, kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği ve derin bir savunma yapmadığı kaydedildi.

IDDIALAR MESNETSİZ DİYEN İSİMLER

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, 21 Nisan’da verdiği ifadede, hakkında iddialarda bulunan kişileri tanımadığını ve delegelerin iradelerini etkilemeye yönelik herhangi bir menfaat alışverişine girmediğini savundu. Oğlunun İBB iştiraki Kültür A.Ş.’de işe alımının siyasi rüşvetle ilgisi olmadığını bildirdi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise kurultay sürecine dair kendisine yöneltilen iddiaları yalanlayarak, “Delegelere herhangi bir menfaat temin etmedim. Tanık ifadeleri asılsızdır” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kurultay sürecinde kimseye maddi teklif yapmadığını ifade etti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da, herhangi bir yakınının İBB ya da iştiraklerinde işe alınmadığını ve hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

EYLEMLER VE DELİLLER

İddianamede, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda yapılan kurultayda, genel başkan adayı Özgür Özel lehine bazı delegelere para verildiği, adaylık vaatlerinde bulunulduğu ve iş imkanları sağlandığı iddialarına yer verildi. Soruşturma çerçevesinde; MASAK raporları, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Yüksek Seçim Kurulu ve Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu ile yapılan yazışmalar ve belge inceleme tutanakları delil olarak sunuldu. İddianamede, şüphelilerin bazı delegelere nakit verdiği, belediye başkanlığı veya meclis üyeliği adaylığı vaat ettikleri, oylama sonrası oy pusulalarının fotoğraflarını istemek gibi eylemlerle kurultay delegelerinin iradesini fesada uğrattıkları iddia ediliyor.

Savcılık, şüphelilerin bu yöntemlerle kurultay delegelerinin iradelerini etkisiz hale getirdiğini ve seçimi etkilemeye yönelik organize bir yapı oluşturduğunu vurguladı. İddianamede, tüm sanıkların ‘siyasi partiler kanununa muhalefet’ suçunu düzenleyen maddeler uyarınca cezalandırılması ile TCK’nın 53. maddesi gereğince kamu haklarından mahrum bırakılması talep ediliyor.