CHP Kurultayı’nda ‘Paralı Oy’ İddiası Soruşturması

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kurultayı sırasında ‘kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı’ yönündeki iddialarla ilgili bir soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, tanık olarak ifadeye çağrıldı. Başsavcılık, bu ciddi iddiaların aydınlatılması amacıyla geniş bir soruşturma yürütüyor. Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi’nin ifadeleri, sürecin daha iyi aydınlatılmasına katkı sağlayacak.

KURULTAY SÜRECİNE DAİR İDDİALAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kasım 2023’te gerçekleştirilen CHP 38’inci Olağan Kurultayı ile ilgili iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, “Ankara’da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında ‘kurultay günü para karşılı oy kullandırıldığı’ şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan ihbar üzerine, yetkisizlik kararıyla evrakın yetki itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesinin ardından başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir” denildi.

KILIÇDAROĞLU İFADESİNİ BELİRTTİ

Söz konusu 38. Olağan Kurultay, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda yapılmıştı. Kurultayın ilk günü yapılan genel başkan seçimini dönemin Manisa milletvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel kazanmıştı. Özel, seçimin ikinci turunda 812 delegenin oyunu alarak yüzde 59,44 oranıyla genel başkan seçildi. Kılıçdaroğlu, bu seçimi kaybettiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullandığı “şaibeli” ifadesiyle ilgili yaptığı açıklamada, CHP yönetiminin açıklama yapması gerektiğini belirtti. “Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada” ifadesini kullandı.

ÖZEL’İN TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanlığı seçiminde “şaibe” iddialarına ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Parti yönetimi yanıt vermeli yoksa sükut ikrardan gelir” açıklamasına karşılık verdi. Özel, “Sayın Erdoğan’ın bir siyasi partinin içini karıştırmak için söylediği sözlere yanıt vermeye kalksak… Ben 14 yıldır Sayın Erdoğan bundan önceki kurultayımıza da Sayın Kemal Bey’in geldiği kurultaya olmadık şeyler söylüyordu. Bir gün cevap verdi mi, Kemal Bey buna bir gün cevap verdi mi? Buna cevap mı verilir?” şeklinde konuştu.