Chp Kurultayı’nda Soruşturma Başlatıldı

İDDİALARA YANIT VERİLİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” yönünde ortaya atılan iddiaları soruşturuyor. Soruşturma kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “şüpheli” olarak ifade verdi. Çelik, ifadesinde, Ekim 2023’ten beri CHP İstanbul İl Başkanı olduğunu belirtip hakkındaki tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savundu. Tanıkların kurultay öncesinde delegelere para dağıttığına dair beyanlarını ise reddetti. Tanık Hatip Karaaslan’ı tanımadığını öne süren Çelik, bu kişiyle ilgili iddiaların soyut ve asılsız olduğunu dile getirdi.

GÖRÜŞMELER VE İDDİALAR

İfadesinde, “Erkan Çakır isimli şahıs ile tanışıklığım şu şekilde olmuştur, kurultaydan birkaç gün önce, Ankara’da olduğum sırada kendisi beni arayarak, Muş il gençlik kolları başkanı olduğunu, Iğdır il başkanı ile birlikte benimle görüşme talebi olduğunu iletmiştir” diyen Çelik, tanıdıklarının varlığına dikkat çekerek, o esnada yaşananları aktardı. Ayrıca, Çelik, o gün otelde CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile de görüştüğünü, konuşmalarının kurultay süreci üzerine olduğunu aktardı. “Delegelere telefon hediye edildiğini duymadım, görmedim” diyen Çelik, 38. Olağan Kurultay delegelerine herhangi bir menfaat sağlanıldığına dair bilgisi olmadığını vurguladı.

MADDİ TEKLİFLERİ REDDEDİYOR

Diğer şüpheli olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da, kurultayda İzmir Delegasyonu adına oy kullandığını ifade etti. Tugay, kendisi hakkında tanık Hatip Karaaslan tarafından yapılan “delegelere maddi menfaat sağlamak” iddialarını reddetti. Tugay, “Encümen üyesi olduğum Sağlıklı Kentler Birliği’nin 2023’teki kurultay tarihinden önce Mardin’de genel kurul toplantısı vardı” diyerek toplantı nedeniyle Mardin’e gittiğini, burada tanıkla tanıştığını söyledi. Tugay, kurultay sırasında herhangi bir maddi teklifte bulunması gerektiğine dair bir durum olmadığını belirtti.

İDDİALAR ASILSIZ

Tugay, Karaaslan’ın kendisi hakkında ileri sürdüğü “CHP kurultayında para ve menfaat karşılığı oy temin edilmesine aracılık etti” ifadesinin gerçeği yansıtmadığını savunarak, “Beyan asılsızdır, haksızdır, dayanaksızdır, iftiradır. Karaaslan hakkında söz konusu iftira dolayısıyla şikayet, dava ve diğer kanuni haklarımı saklı tutuyorum” açıklamasında bulundu. Tugay, bu tür iddiaların asılsız olduğunu yineleyerek, suçlamalarla hiçbir ilgisi olmadığını ifade etti.