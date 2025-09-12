CHP Kurultayı’nın İptali Davası Başladı

CHP’NİN KURULTAY DAVASI DURUŞMASI

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için başlatılan davanın duruşması, 15 Eylül’de gerçekleştirilecek. Genel Başkan Özgür Özel’in seçildiği kurultay, “mutlak butlan” (yok hükmünde sayılma) kararıyla iptal edilebileceği belirtiliyor. Eğer bu tür bir karar alınırsa, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tekrar parti yönetimine geri dönebilmesi gündeme gelebilir. Sözcü’den Saygı Öztürk’ün aktardığı bilgilere göre, davadan çıkacak olası kararın, Kılıçdaroğlu’nun lehine sonuçlanması durumunda, eski genel başkanın hemen genel merkeze gitmeyeceği kaydediliyor. Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine göre, “ortalığın yatışmasını bekleyecek” ve en erken 21 Eylül’de planlanan kurultay sürecini takip edecek.

PARTİ ÜYELERİ HAZIRLIKLARA DEVAM EDİYOR

Bu süreçte CHP Gençlik Kolları ve parti gönüllülerinin genel merkezden ayrılmayacağı, hatta yiyecek stoku yaptıkları öğreniliyor. Kılıçdaroğlu’nun, olası bir dönüş sürecinde provokatif açıklamalardan kaçınılmasını ve “sessiz bir şekilde” genel merkeze gidilmesini istediği ifade ediliyor. Olası protestolar için, Kılıçdaroğlu’nun bir süre genel merkezde kalması ve bunun için binaya yatak yerleştirilmesi planlanıyor. Dönüş senaryosuna göre, Kılıçdaroğlu’nun önceki dönemdeki çalışmaları inceleyeceği ve yeni stratejiler geliştireceği belirtiliyor. Bu çerçevede, bazı grup başkanvekilleri ile yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen belediye başkanları için tasfiye sürecinin başlatılabileceği öne sürülüyor.

SÜREÇTEN ARAŞTIRMALAR GELİYOR

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, 3 Haziran’da tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil 12 kişi için, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesindeki ‘oylamaya hile karıştırma’ suçundan 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talepleri yer aldı. İddianame, Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, rüşvet iddialarının ağır cezalık suçlar arasında olduğunu belirterek ‘görevsizlik’ kararı verdi ve dosyanın ağır ceza mahkemesine iletilmesine hükmetti.

GÖREVSİZLİK KARARINA İTİRAZ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın Ankara 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine itiraz etti. Görevsizlik kararı, Ankara 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla kaldırıldı. Ancak Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi, 4 Temmuz’da yeniden ‘görevsizlik’ kararı vererek, görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5’inci Ceza Dairesine yolladı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5’inci Ceza Dairesi, CHP’nin kurultayına dair açılan davada görevli mahkemenin Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi olduğuna kesin bir karar verdi.

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN AÇIKLAMA

Dosyayı tekrar ele alan Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi, verdiği ‘görevsizlik’ kararına karşı yapılan itirazların dayanağını oluşturan Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) ilgili maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu değerlendirdi. Mahkeme, bu hükmün Anayasa’nın hukuk devleti ilkesi ile yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma gibi hakları düzenleyen 2, 6, 9, 10, 13, 36, 37, 38 ve 141’inci maddelerine aykırılık taşıdığına yönelik karar verdi ve iptali için dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine karar aldı. Anayasa Mahkemesi, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davasındaki mahkemeler arasındaki görev uyuşmazlığına dair yaptığı iptal başvurusuna ilişkin kararını ‘davada uygulanacak kural olmadığı’ gerekçesiyle reddetti.