CHP Kurultayı Soruşturmasında İmamoğlu İfade Verdi

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDA YENİ GELİŞMELER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddiaları üzerine başlattığı soruşturma çerçevesinde yeni bir gelişme yaşandı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, şüpheli olarak ifade verdi.

İMAMOĞLU’NDAN 9 SORUYA CEVAP

Soruşturmayı yürüten savcı, İmamoğlu’na Ankara’da gerçekleştirilen CHP’nin 38. Olağan Kurultayı sırasında bazı parti temsilcilerine menfaat sağladığı ve kurultayda usulsüzlük yaptığı yönündeki iddialarla ilgili 9 soru sordu. İmamoğlu, bu sorulara ve tanık beyanlarına tek bir cevap vermek istediğini dile getirdi.

FINANSAL DESTEK İDDİALARINI REDDETTİ

Kurultaydan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel lehine çalışmalar yaptığı ve finansal destek sağladığına dair tanık beyanlarını yalanlayan İmamoğlu, “Adına tanık denilen ancak tanık olmayan aynı 3-5 isim her seferinde yeni bir dosyada yeniden sahneye çıkarılıyor. Ya benim ya da partimin üzerine yeni bir iftira kurgulamakla görevlendiriliyorlar” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bazı medya mensuplarını finanse edip Londra’ya götürdüğü ve kurultay öncesinde doğu illerindeki delegelerle İstanbul’da bir otelde toplantı yaptığına dair tanık ifadelerini de reddetti.

ADALET DUYGUSUNA İHANET

Kurultay delegeleri üzerinde baskı oluşturulduğunu ve seçim sürecinin manipüle edildiği iddialarını kabul etmeyen İmamoğlu, şu sözleri sarf etti: “Tanıklar madem bu kadar vazgeçilmezler hepsini toplayıp İstanbul’daki soruşturmaya da göndersinler. Hiç şaşırmam, muhtemelen orada da ifadeleri hazırdır belki de vermişlerdir. Asıl sorulması gereken şudur. Bu akıl dışı beyanları kimlerin ezberlettiğini, hangi odakların bunlara yol tarif ettiğini sorgulamak yerine bağımsız olması beklenen yüce Türk yargısının bu kişileri ‘muteber tanık’ ilan etmesi hangi hukuk anlayışıyla bağdaştırılabilir? Hukuk bir ülkenin onurudur. Adaletin terazisine iftirayı, dedikoduyu, siyasi siparişleri koymak sadece bireylere değil, doğrudan milletin iradesine ve demokrasimize saldırıdır. Yargının akıl ve vicdan dışı bu senaryoların figüranı haline getirilmeye çalışılması yalnızca bir hukuki çürüme değil, aynı zamanda halkın adalet duygusuna açık bir ihanettir. Milletimize çok büyük bedeller ödeten bu süreç, hukuku siyasetin sopası haline getiren ve bu gidişata sessiz kalan herkesi bu suçun ortağı haline getireceği bir gerçektir.”

İFADE VERENLERİN SAYISI 90’A ULAŞTI

Diğer yandan, soruşturma kapsamında bugüne kadar 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verirken, 36 kişinin de tanıklığına başvuruldu.