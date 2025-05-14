“CHP Kurultayı Soruşturmasında İsmail Saymaz İfade Verdi”

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023’ta gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarına yönelik soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda gazeteci İsmail Saymaz ve akademisyen Can Kakışım “şüpheli” olarak ifade verdi. Saymaz, ikametinde 25 yıllık gazetecilik deneyimi olduğunu, 15 kitabı bulunduğunu ve şu an Halk TV’de yazar ve yorumcu olarak çalıştığını belirtti. Saymaz, “CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda sonucu etkilemeye yönelik olarak usulsüzlük yapıldığı iddiası kurultaydan sonra ortaya atılmıştır. Kurultaydan önce bu yönde herhangi bir iddia ya da suçlama gündeme getirilmemiştir. Benim herhangi bir görgüm ve bilgim yoktur.” dedi. Ayrıca, kurultay öncesi ve sonrası ne kendisinin ne de yakınlarının CHP’li belediyelerde işe yerleştirildiğini vurguladı.

TALEPLERİ REDDEDİYOR

Kurultay sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’ndan maddi menfaat karşılığı haber yaptığı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekildiğine dair dezenformasyon yayıldığına ilişkin iddiaları reddeden Saymaz, tüm bu suçlamaların iftira olduğunu ifade etti. Kendisinin tanıkların, bazı siyasi çevreler tarafından menfaat karşılığında konuşturulduğunu savundu. Saymaz, “Kurultay günü Sözcü TV’de canlı yayındaydım. Kurultay sürerken benimle aynı anda yayında bulunan Gazeteci Altan Sancar’ın telefonuna Kılıçdaroğlu’nun çekildiğine dair bir mesaj gelmiştir. Sancar, bunu yayında aktardı. Ben Kılıçdaroğlu’na en yakın kişi olan Bülent Kuşoğlu’nu arayarak bu iddiayı sordum. Kuşoğlu da bana ‘Evet, çekildi. Çekiliyor.’ diye yanıt verdi.” diye ekledi. Saymaz, Kılıçdaroğlu’nun oylamaya katılabileceği bilgisini de yayında paylaştığını belirtti.

KILIÇDAROĞLU’NUN GÜVENİ

Soruşturmanın, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu lehine hareket ederek Kemal Kılıçdaroğlu’nu genel başkanlıktan indirmek suçlamasıyla devam ettiğini belirten Saymaz, “Eğer gerçekten böyle bir menfaat ilişkisiyle Kılıçdaroğlu’nun kurultayı kaybetmesine neden olsaydım, buna en başta kendisi inanırdı. Ancak Kılıçdaroğlu da bu iddiaya inanmamaktadır.” dedi. Saymaz, kendisinin ev hapsinde olduğu bir dönemde Kılıçdaroğlu tarafından ziyaret edildiğini belirterek, “Hakkımda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum.” şeklinde ifade verdi.

CAN KAKIŞIM’IN BEYANLARI

Şüpheli Can Kakışım ise 2015 yılından beri CHP üyesi olduğunu ve siyaset bilimi alanında çalıştığını belirtti. Kakışım, 38. Olağan Kurultay sırasında bazı parti temsilcilerine menfaat sağlandığı ve usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialara dair bir bilgiye sahip olmadığını savundu. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP genel merkezi üzerinden ciddi anlamda ödenekler aldığım iddialarını reddediyorum.” diyen Kakışım, “Ne İstanbul Medya AŞ üzerinden ne de başka bir kurumdan tarafıma verilmiş bir para söz konusu değildir.” ifadesinde bulundu. Kakışım, kurultay sürecine yönelik yalnızca televizyon kanallarında yorumlar yaptığını vurgulayarak, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti.