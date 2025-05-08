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CHP Kurultayı Soruşturmasında Kılıçdaroğlu İfade Verdi

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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili olarak Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanarak yürüttüğü soruşturmayı sürdürüyor. Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yönetilen bu soruşturmada, bugüne kadar “yolsuzluk” soruşturması sebebiyle tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 90 kişi, şüpheli olarak ifade veriyor. Ayrıca, 36 kişinin de tanıklığına başvuruluyor.

KILIÇDAROĞLU “MAĞDUR” SIFATYLA İFADE VERİYOR

Başsavcılık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu “mağdur” olarak ifadeye çağırdı. Bu gelişme, soruşturmanın seyrini etkileyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Diğer yandan, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için ayrı ayrı hukuk mahkemelerinde dava açtı. İptal davaları, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmiş olup mahkeme, davayı 26 Mayıs’a erteledi.

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