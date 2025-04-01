CHP Kurultayı ve Kılıçdaroğlu’nun Adaylığı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanması ardından başlayan protestolar sürüyor. Bu gelişmelerle birlikte milyonların dikkatleri, yakın zamanda gerçekleşecek olan CHP kurultayına yöneliyor. 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultay düzenleyecek olan CHP’de, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık durumu da merak uyandırıyor.

Kılıçdaroğlu hakkında ortaya atılan iddiaların ardından, Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk’ün “Kurultayda aday olacak mısınız?” sorusunu yanıtladı. Kılıçdaroğlu, dikkat çekici ifadelerle şu şekilde konuştu: “Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp ‘Genel başkan adayıyım’ demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman ‘Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim’ diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur.”