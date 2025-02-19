CHP Kurultayına Soruşturma: Lütfü Savaş İfade Verecek

BASIN AÇIKLAMASI VE SORUŞTURMA BAŞLATILMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kasım 2023’te düzenlenen CHP 38’inci Olağan Kurultayı hakkında ortaya atılan iddialar doğrultusunda 10 Şubat’ta bir soruşturma başlattığını duyurdu. Bu soruşturma çerçevesinde, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık olarak ifadeye çağrıldı. Ayrıca bazı delegelerin ifadeleri de alınmaya başlandı.

IDDIALAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Başsavcılık, ‘kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı’ yönündeki iddialar üzerine soruşturma takibini sürdürüyor. Bununla birlikte, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da tanık sıfatıyla çağrılan isimler arasında yer alıyor ve Savaş’ın, 25 Şubat’ta ifade vermesi planlanıyor. Lütfü Savaş, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen kurultayının iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmış durumda.