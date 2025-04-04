“Chp Kurultayında Özgür Özel’e Rakip Çıktı.”

UYSAL CHP GENEL BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Siyasetçi Uysal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanlığı için aday olduğunu duyurdu. Uysal, “33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum.” dedi.

ÜLKENİN İÇİNDE BULUNDUĞU KRİZ ORTAMINA DİKKAT ÇEKTİ

Uysal açıklamasında, Türkiye’nin ağır ekonomik, sosyal ve siyasi krizlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Partimiz olağanüstü bir kurultaya gidiyor. Bu süreci sağduyu ile yönetmemiz, birleşerek aşmamız ve kazanmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

DEMOKRATİK SÜREÇLERİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Açıklamasında Atatürk’ün partisi CHP’nin demokratik teamüllere bağlı kalması gerektiğini vurgulayan Uysal, “Partimizi gönülden birleştirecek demokratik süreçleri uygulamaya almalıyız. Topluma güçlü bir demokrasi ve birliktelik mesajı vermeliyiz.” dedi.

İMAMOĞLU’NUN ÖZGÜRLÜĞÜNE VE TÜRKİYE’NİN YENİDEN İNŞASINA DİKKAT ÇEKTİ

Uysal, CHP’nin bu süreçte Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğüne kavuşması ve Türkiye’nin kurucu değerleri üzerinden yeniden inşa edilmesi için çalışması gerektiğini belirtti. Açıklamasını, “33 yıllık siyasi birikimimi partim ve ülkem için ortaya koyma kararlılığındayım.” sözleriyle tamamladı.