CHP Kurultayında Özgür Özel’e Rakip Çıktı. Genel Başkanlık Adaylığını Açıkladı

UYSAL CHP GENEL BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Kemal Uysal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanlığı için aday olduğunu duyurdu. Uysal, “33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum.” ifadelerini kullandı.

ÜLKENİN İÇİNDE BULUNDUĞU KRİZ ORTAMINA DİKKAT ÇEKTİ

Uysal açıklamasında Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve siyasi krizlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Ülkemiz ağır ekonomik, sosyal ve siyasi bir kriz ortamındayken yaşanan olağanüstü süreçler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partimiz olağanüstü bir kurultaya gidiyor.” dedi.

PARTİNİN BİRLİK MESAJI VERMESİ GEREKTİĞİNİ VURGULADI

CHP’nin içinde bulunduğu süreci demokratik teamüllerle yönetmesi gerektiğini ifade eden Uysal, “Partimizi gönülden birleştirecek demokratik süreçleri uygulamaya almaktır. Demokrasiye katkı sunmak, olağanüstü şartlarda gittiğimiz olağanüstü kurultayımızdan topluma güçlü bir demokrasi ve birliktelik mesajı vermek için adaylığımı açıklıyorum.” şeklinde konuştu.

EKREM İMAMOĞLU’NUN ÖZGÜRLÜĞÜNE VURGU YAPTI

Açıklamasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun durumuna da değinen Uysal, “Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu esaretten kurtarmak için, Cumhuriyet Halk Parti’mizin bu olağanüstü süreçleri demokratik teamüllerden ödün vermeden yönetmesi için aday oldum.” ifadelerini kullandı.

ATATÜRK’ÜN PARTİSİNE YAKIŞIR BİR SÜREÇ İSTEDİ

Uysal, CHP’nin kurucu değerlerine atıfta bulunarak, “Milli mücadele döneminin en zorlu zamanlarında dahi demokratik teamülleri ve süreçleri ısrarla sürdüren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışan bir süreç yönetmeliyiz.” dedi.

TÜRKİYE’NİN YENİDEN İNŞASI İÇİN GÖREVE HAZIR OLDUĞUNU BELİRTTİ

Son olarak Uysal, “Türkiye’mizi kurucu değerlerimiz üzerinden yeniden inşa etmek üzere vazifeye atılmak için adaylığımı açıklıyorum.” diyerek siyasi hedeflerini paylaştı.