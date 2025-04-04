CHP Kurultayında Özgür Özel’e Rakiplik Yapacak. Uysal, CHP Genel Başkan Adaylığını Duyurdu. “33 Yıllık Tecrübemi Partime Sunuyorum.” CHP’de Liderlik Yarışı Başladı. Uysal, Sosyal Medyadan Adaylık Açıkladı. “Birlikte Kazanacağız” Mesajı Verdi

UYSAL CHP GENEL BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum.” ifadesini kullandı.

UYSAL’IN MESAJINDA VURGULADIĞI KONULAR

Uysal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığı Açıklamamız Birleşe Birleşe Kazanacağız. Ülkemiz ağır ekonomik, sosyal ve siyasi bir kriz ortamındayken yaşanan olağanüstü süreçler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partimiz olağanüstü bir kurultaya gidiyor.”

OLAĞANÜSTÜ SÜRECİN YÖNETİMİNE VURGU

“Yaşanan olağanüstü gelişmeler karşısında partimizin uğradığı saldırılarla birlikte ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik, siyasi ve sosyal krizi dikkate alarak bu süreci sağduyu ile yönetmemiz, birleşe birleşe aşmamız, birleşe birleşe kazanmamız gerekiyor.”

ATATÜRK’ÜN PARTİSİNE YAKIŞAN DEMOKRATİK SÜREÇLER

“Milli mücadele döneminin en zorlu zamanlarında dahi demokratik teamülleri ve süreçleri ısrarla sürdüren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışan, partimizi gönülden birleştirecek demokratik süreçleri uygulamaya almaktır.”

DEMOKRASİYE KATKI VE TOPLUMSAL BİRLİKTELİK MESAJI

“Demokrasiye katkı sunmak, olağanüstü şartlarda gittiğimiz olağanüstü kurultayımızdan topluma güçlü bir demokrasi ve birliktelik mesajı vermek için, Anadolu’nun bütün potansiyelini ayağa kaldırmak, harekete geçirmek için, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu esaretten kurtarmak için, Cumhuriyet Halk Parti’mizin bu olağanüstü süreçleri demokratik teamüllerden ödün vermeden yönetmesi için, Türkiye’mizi kurucu değerlerimiz üzerinden yeniden inşa etmek üzere vazifeye atılmak için, içinde bulunduğum şartların sıkıntılı yanlarını önemsemeden, 33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum.”