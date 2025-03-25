CHP Kurultayında Para Karşılığı Oy İddiası

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarına yönelik bir soruşturma yürütüyor. Bu bağlamda, partinin Hakkari delegeleri Kemal Ölmez ve Nazım Demir tanık olarak ifade verdi.

KEMAL ÖLMEZ’İN İFADELERİ

Kemal Ölmez, söz konusu kurultayda Hakkari delegesi olduğunu belirtti. Kurultay sırasında, delegelere oylarını değiştirmeleri için farklı numaralardan telefonlar geldiğini anlattı. Ölmez, “Arayan kişileri tanımıyorum ancak bize adaylardan biri olan Özgür Özel’e oy vermemiz istendi. Buna karşılık olarak 600 bin lira para ve cep telefonları teklif edildi ve hiçbirisini kabul etmedik.” dedi. Ayrıca, yeni yönetimin kendisini ihraç ettiğini ve o dönemdeki telefon hatlarının araştırılması için HTS kaydının incelenmesine rıza gösterdiğini ifade etti.

NAZIM DEMİR’İN AÇIKLAMALARI

Tanık Nazım Demir, kurultay dönemi boyunca Hakkari CHP il başkanı olduğunu, delegelere para, makam ve mevki teklifleri yapıldığını öne sürdü. Demir, “CHP Hakkari Merkez İlçe Başkanı Hurşit Taş’ın oğlu Mehmet Fatih Taş’ın İzmir Karşıyaka Belediyesine kurultaydan birkaç gün önce işe alındığını öğrendim. Bu şekilde adaylardan Özgür Özel’e oy verilirse işe alma gibi bazı menfaatlerin temin edildiğini biliyorum. Bu konuda farklı kişilere de teklifler yapıldığını duyuyorduk.” ifadelerini kullandı.