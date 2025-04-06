CHP’Lİ Ağbaba: “Demokrasi Mücadelesi Sürecek”

CHP’NİN 21’İNCİ OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI BAŞLADI

CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı, “İrade Milletindir” temasıyla Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde başladı. Kurultay, saat 10.00’da gerçekleşiyor.

VELİ AĞBABA: “DEMOKRASİ VE ADALET MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEĞİZ”

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kurultayla ilgili yaptığı açıklamada, “Kurultayımızla birlikte Türkiye’mizde Cumhuriyet Halk Partisi’nin meydanlarda demokrasi ve adalet mücadelesini devam ettirecek. Milli iradeye karşı yapılan bu darbe girişimine karşı ayakta olmaya devam edeceğiz” dedi.

“KUMPASLARA KARŞI ALINMIŞ BİR KARAR”

Ağbaba, olağanüstü kurultayın “kumpaslara karşı alınmış bir karar” olduğunu belirterek, “Bugün birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek, çıkmış olduğumuz bu yolda devam edeceğiz. Dünya demokrasi tarihine geçecek işler yapıldı bu dönemde” ifadelerini kullandı.

“15,5 MİLYON KİŞİYLE ÖN SEÇİM YAPTIK”

CHP’nin 15,5 milyon kişinin katılımıyla cumhurbaşkanı adayını belirlediğini hatırlatan Ağbaba, “Büyük bir olay. Aynı gün cumhurbaşkanı adayımız tutuklandı. Cezaevinden çıkıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“MİLLİ İRADEYE KARŞI DARBE GİRİŞİMİNE DİRENECEĞİZ”

Ağbaba, son olarak, “Milli iradeye karşı yapılan bu darbe girişimine karşı ayakta olmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.