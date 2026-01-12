CHP’li Ahmet Akın’ın AK Parti Geçiş İddiaları Gündemde

chp-li-ahmet-akin-in-ak-parti-gecis-iddialari-gundemde

CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkındaki AK Parti’ye geçeceği yönündeki spekülasyonlar son dönemde siyaset gündemini canlandırdı. Hande Aydemir’in sunduğu “Şimdi Konuşalım” programına katılan AK Parti 26. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Ahmet Akın ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarını aktardı.

GÖRÜŞMEDE NELER YAŞANDI?

Ilıcalı, “Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Parlamenterler Birliği İstanbul Şube başkanlığından bir grup milletvekilini Dolmabahçe’de kabul etti” dedi ve “Oraya giderken 27. Dönem Milletvekili Yavuz Subaşı ile görüşme yapıyordum. Ahmet Akın Bey’in kayınvalidesinin vefat ettiğini öğrendim. Başsağlığı dilemek için arayalım dedik” ifadelerini kullandı. Akın’ın ardından Cumhurbaşkanına iletilmek üzere selamlarını da aktardıklarını belirten Ilıcalı, “Çok içten bir şekilde dualarını göndereceğini ifade etti” şeklinde konuştu.

SELAMLARIN İLETİLMESİ

Cumhurbaşkanının, toplantıda gelen tüm milletvekillerine söz verdiğini aktaran Ilıcalı, “Ahmet Akın Bey’e taziye verirken selam ve saygılarını iletti” diyerek sözlerini sürdürdü. Cumhurbaşkanının, “Bu şu anki belediye başkanı mı?” şeklinde sorduğunu da belirten Ilıcalı, “Ben de ‘Evet, şu anda belediye başkanı’ yanıtını verdim” dedi. Toplantının ardından yaptığı aramada Akın’a selamları ilettiğini ve kendisinin de teşekkür ettiğini ifade etti.

AHMET AKIN’DAN AÇIKLAMALAR

Son olarak Ahmet Akın ile yaklaşık 10 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade eden Ilıcalı, “Görüşmeden sonra haberlerde yer alan iddiaların doğru olmadığını söyleyerek, bu görüşmeyi yapma nedenimi açıklayacağımı belirttim” ifadesini kullandı. Akın’ın kendisine, “Mustafa abi, ben devlet millet adına ne gerekiyorsa yapan birisiyim. Devletimin başkanına da saygım var. Milletime de hizmet için kilitlenmişim” dediğini aktaran Ilıcalı, Akın’ın, “Bunu bir parti geçişi olarak yansıtıyorlar” açıklamasını da dile getirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Lookman Transferinde Fenerbahçe Ciddi Adımlar Atıyor

Fenerbahçe, Ademola Lookman'ın transferi için maddi anlaşmaya vardı. Atalanta ise yüksek taleplerine rağmen bu süreçte zorluk yaşıyor.
Gündem

Fenerbahçe Taraftarlarının Yağmurluk Maliyeti 35 Bin Adet

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek kazandığı Turkcell Süper Kupa sonrası, taraftarları için aldığı yağmurluklarla dikkat çekti. Hava koşulları, kulüp yönetiminin masraflarını gündeme getirdi.
Gündem

Beşiktaş Abraham İçin Aston Villa’dan Teklif Bekliyor

Beşiktaş, kiralık olarak aldığı Tammy Abraham için 13 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunduruyor. Aston Villa, İngiliz golcüye talip olurken, Beşiktaş bonservis konusunda kararlı.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Salı Akşama Kadar Sürüyor

İstanbul'da kar yağışı etkisini gösteriyor; batı ilçeleri ve yüksek bölgeler beyaz örtüyle kaplandı. Havanın salı akşamına kadar soğuk ve yağışlı kalması bekleniyor.
Gündem

Trump Grönland Konusunda Kesin Açıklamalarda Bulundu

ABD Başkanı Trump, Grönland'ı almakta kararlı olduğunu belirterek, adanın savunmasını hafife aldı. Danimarka ise bu durumu ciddi bir bunalım olarak değerlendirdi. Avrupa ve NATO'da da kaygılar artıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.