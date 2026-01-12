CHP’li Ahmet Akın’ın AK Parti Geçiş İddiaları Gündemde

CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkındaki AK Parti’ye geçeceği yönündeki spekülasyonlar son dönemde siyaset gündemini canlandırdı. Hande Aydemir’in sunduğu “Şimdi Konuşalım” programına katılan AK Parti 26. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Ahmet Akın ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarını aktardı.

GÖRÜŞMEDE NELER YAŞANDI?

Ilıcalı, “Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Parlamenterler Birliği İstanbul Şube başkanlığından bir grup milletvekilini Dolmabahçe’de kabul etti” dedi ve “Oraya giderken 27. Dönem Milletvekili Yavuz Subaşı ile görüşme yapıyordum. Ahmet Akın Bey’in kayınvalidesinin vefat ettiğini öğrendim. Başsağlığı dilemek için arayalım dedik” ifadelerini kullandı. Akın’ın ardından Cumhurbaşkanına iletilmek üzere selamlarını da aktardıklarını belirten Ilıcalı, “Çok içten bir şekilde dualarını göndereceğini ifade etti” şeklinde konuştu.

SELAMLARIN İLETİLMESİ

Cumhurbaşkanının, toplantıda gelen tüm milletvekillerine söz verdiğini aktaran Ilıcalı, “Ahmet Akın Bey’e taziye verirken selam ve saygılarını iletti” diyerek sözlerini sürdürdü. Cumhurbaşkanının, “Bu şu anki belediye başkanı mı?” şeklinde sorduğunu da belirten Ilıcalı, “Ben de ‘Evet, şu anda belediye başkanı’ yanıtını verdim” dedi. Toplantının ardından yaptığı aramada Akın’a selamları ilettiğini ve kendisinin de teşekkür ettiğini ifade etti.

AHMET AKIN’DAN AÇIKLAMALAR

Son olarak Ahmet Akın ile yaklaşık 10 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade eden Ilıcalı, “Görüşmeden sonra haberlerde yer alan iddiaların doğru olmadığını söyleyerek, bu görüşmeyi yapma nedenimi açıklayacağımı belirttim” ifadesini kullandı. Akın’ın kendisine, “Mustafa abi, ben devlet millet adına ne gerekiyorsa yapan birisiyim. Devletimin başkanına da saygım var. Milletime de hizmet için kilitlenmişim” dediğini aktaran Ilıcalı, Akın’ın, “Bunu bir parti geçişi olarak yansıtıyorlar” açıklamasını da dile getirdi.