CHP’li Asu Kaya, Bahçeli’ye teşekkür etti

MECLİS’TE DİKKAT ÇEKEN SOHBETLER

Devlet Bahçeli ile TBMM’de sohbet eden CHP’li Asu Kaya, “Meclis sizinle güzel. Biz hekimler açısından bir hastanın yeme içmesi yerindeyse eğer, sağlıklıdır demektir. Sizi kurabiyeleri yiyor görünce memnuniyetimi ifade etmek istedim” şeklinde konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazze konusunu görüşmek için olağanüstü oturum düzenledi. Bu toplantıda İsrail’e yönelik pek çok tepki dile getirildi.

BAHÇELİ VE KAYA ARASINDAKİ DİYALOG

TBMM kulisinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya arasında dikkat çekici diyaloglar meydana geldi. Medyaya yansıyan bu diyalogda Asu Kaya’nın bahsettiği ifadeler, kulisteki atmosferin samimiyetini gözler önüne serdi. Bu sırada başka bir önemli an, siyasi liderlerin tokalaşmasıyla dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Kurul’da Devlet Bahçeli dahil olmak üzere tüm parti gruplarıyla el sıkıştı.