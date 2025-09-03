Chp’li Avcılar, Beşiktaş’a Operasyon: 7 Gözaltı

YENİ OPERASYON BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde CHP’li Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon yapıldı. Bu kapsamda 7 şüpheli için gözaltı kararı alındı.

İBB SORUŞTURMASINDAKİ GELİŞMELER

İBB’ye yönelik işlemler mart ayından bu yana devam ediyor ve şu an şüpheli sayısı 330’a ulaştı. İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un “danışmanı” olduğunu belirten Emrah Bağdatlı ile iş insanı Murat Gülibrahimoğlu da dahil olmak üzere 10 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE ŞÜPHELİLER

İddialara göre suç örgütü elebaşılık yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bu örgütün yöneticileri arasında yer alan Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketi’nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi ve İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık gibi isimlere yönelik gözaltı, arama ve el koyma kararları alındı. Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmanın ilk aşamasında 100 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

İFADELER VE TUTUKLAMALAR

Operasyonda İmamoğlu, Ongun, Çalık ile birlikte 87 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerine 20 Mart’ta başlandı. Ekrem İmamoğlu, 21 Mart’ta emniyetteki ifadesinde “Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim.” diyerek yanıt verdi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye götürülen İmamoğlu, 22 Mart’ta savcılıkta yaklaşık 2,5 saat ifade verirken “suç örgütü kurmak”, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “rüşvet almak” suçlamalarıyla tutuklanması talebiyle kapalı ceza hakimliğine sevk edildi. İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık da dahil 48 zanlı tutuklanırken, 41 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İmamoğlu, 23 Mart’ta İçişleri Bakanlığının kararına göre görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamında toplam 42’si tutuklu olmak üzere 74 şüpheli, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde savcılığa başvurarak ifade verdi.