Chp’li Avcılar Ve Beşiktaş’a Operasyon: 7 Gözaltı

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik bir yolsuzluk soruşturması çerçevesinde CHP’li Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda, toplamda 7 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

İBB SORUŞTURMASININ DETAYLARI

İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması, mart ayından bu yana devam ediyor ve şüpheli sayısı 330’a ulaştı. İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un “danışmanı” olarak kendini tanıtan Emrah Bağdatlı ve iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun dahil olduğu 10 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

SORUŞTURMANIN GELİŞİMİ

Soruşturmada, suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve örgüt yöneticisi konumundaki şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma kararları verildi. Bu şüpheliler arasında İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Bakırköy Belediyesi Meclis üyeliği ve İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Ertan Yıldız ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık bulunuyor. Bunlar dışında bağlantılı 94 şüpheliye yönelik de çeşitli işlemler gerçekleştiriliyor.

Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında ilk operasyonu 100 şüphelinin yakalanması için gerçekleştirdi. Bu operasyonda, İmamoğlu, Ongun ve Çalık’ın da aralarında bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri, 20 Mart’ta başladı. Ekrem İmamoğlu, 21 Mart’ta emniyette verdiği ifadede bazı sorulara, “Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim.” yanıtını verdi. Adliyeye götürülen İmamoğlu, savcılıkta yaklaşık 2,5 saat ifade verdikten sonra, 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece “suç örgütü kurmak”, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “rüşvet almak” suçlamalarıyla tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık’ın da aralarında bulunduğu 48 zanlı tutuklanırken, 41 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İmamoğlu, tutuklandığı 23 Mart’ta İçişleri Bakanlığının kararı doğrultusunda görevden uzaklaştırıldı.

TAHLİYELER VE İFADELER

Soruşturma çerçevesinde, 42’si tutuklu olmak üzere toplamda 74 şüpheli, savcılığa başvurarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.