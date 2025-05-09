CHP’li Başarır, İmamoğlu’nu savundu

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE DARBELER

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun uluslararası X hesabına getirilen erişim engeli; Anayasa’da açıkça yer alan ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına bir darbedir” dedi. Başarır, bu duruma tepki göstererek herkesi İmamoğlu için oluşturulan Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabını takip etmeye çağırdı.

ENGEL TEPKİSİ

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun uluslararası X hesabına erişim engeli kararı, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır tarafından eleştirildi. X hesabından yaptığı yazılı açıklamada Başarır, “Korkaklar! Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun uluslararası X hesabına getirilen erişim engeli; Anayasa’da açıkça yer alan ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına bir darbedir! Anayasa’yı askıya alanlara ve sansüre karşı hep birlikte durmaya; Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi @CBAdayOfisi hesabını takip etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.