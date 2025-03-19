CHP’li Başkan Şahan Gözaltına Alındı

GÖZALTINA ALINDI

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, CHP’de yaşanan para sayma görüntüleri ve ‘Kent uzlaşısı’ soruşturmaları çerçevesinde gözaltına alındı. Şahan, gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.

SAĞLIK KONTROLÜ

Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sağlık kontrolü sırasında gerekli muayeneleri yapılıyor. Olayın ilerleyen süreçte nasıl gelişeceği merak ediliyor. Şahan ile ilgili gözaltı işlemleri devam ederken, soruşturmaların seyrinin de nasıl olacağı takip ediliyor.