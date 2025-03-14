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CHP’li Başkan Vekili MHP’li Üyeye Bıraktı

İLGİ ÇEKEN BAŞKANLIK DEĞİŞİMİ

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den CHP’ye geçmiş olan Afyonkarahisar Belediyesi’nde ilginç bir gelişme yaşandı. CHP’li Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara’da katılacağı programlar dolayısıyla başkanlık görevini CHP’li bir isim yerine, MHP’li Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Baykara’ya devretti.

İLK KEZ MUHALEFETTEN BİR İSİM

Genellikle belediyelerde başkan vekilliği, partiden bir isme bırakılıyor. Ancak Burcu Köksal’ın vekalet yetkisini MHP’li Halil İbrahim Baykara’ya devretmesi dikkat çekti ve bu durum, Afyonkarahisar Belediyesi tarihinde muhalefet partisinden bir ismin başkan vekilliğini üstlenmesi açısından bir ilk olarak kaydedildi.

ORTAK AKIL VURGUSU

CHP’li başkan Burcu Köksal’ın, seçim sürecinde “ortak akıl ve istişare kültürüyle bu şehri yöneteceğiz” şeklindeki sözleri akıllarda canlandı. Bu durum, yönetim anlayışının ve iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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