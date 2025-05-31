CHP’li Belediyelere Gözaltı Operasyonu Başladı

OPERASYONLARIN GENİŞLEMEKTE OLDUĞU BİR DÖNEM

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla başlayan süreç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra çok sayıda bürokratı ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutuklanmalarıyla devam etti. Bu sabah itibarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 ayrı soruşturma çerçevesinde 47 kişi için arama, el koyma ve gözaltı kararı aldığını duyurdu. Gözaltı kararı verilen kişiler arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yer alıyor. Ayrıca Aykut Erdoğdu hakkında da gözaltı kararı olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, İBB’ye yönelik soruşturma çerçevesinde eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik; Beşiktaş Belediyesi soruşturması kapsamında ise İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve diğer bazı belediye başkanları aralarında olmak üzere toplam 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca, Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile ilgili bir ihbar üzerine de soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Bu kapsamda, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, dönemin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir’in de aralarında olduğu 11 kişi hakkında soruşturma yürütülüyor. İki belediye yetkilisinin hâlâ cezaevinde bulunduğu, diğer 9 yetkilinin ise gözaltına alındığı ifade edildi.

BÜYÜKÇEKMECE’DE OPERASYON

Başsavcılığın yaptığı açıklamalara göre, çeşitli iddialar temel alınarak, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı’nın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı alındı.

CHP’DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

Bu operasyonların ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul’da olağanüstü bir toplantı düzenleme kararı aldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, milletvekilleri, Parti Meclisi ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Komite Üyeleri ile ilçe başkanları, belediye başkanları, il yöneticileri, kadın ve gençlik kolları başkanları, İBB grup yönetimi ile bir araya geleceklerini duyurdu.