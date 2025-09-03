CHP’li Belediyelere Operasyon: 7 Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP’li Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon düzenlendi. Bu operasyon sonucunda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İBB SORUŞTURMASININ GEÇMİŞİ

İBB’ye yönelik süren yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, mart ayından itibaren yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli sayısı 330’a ulaştı. İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un “danışmanı” olarak kendini tanıtan Emrah Bağdatlı ile iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

SORUŞTURMA NASIL GELİŞTİ?

Suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumundaki şüpheliler arasında, İBB Başkan Danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi ve İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı olan Ertan Yıldız ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yer alıyor. Bu şüphelilerle bağlantılı olarak 94 farklı kişi hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında ilk operasyonu 100 şüphelinin yakalanması amacıyla gerçekleştirdi. Bu operasyonda İmamoğlu, Ongun ve Çalık’ın da bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemlerine 20 Mart’ta başlandı. Ekrem İmamoğlu, 21 Mart’ta emniyette verdiği ifadede birçok soruya, “Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim.” şeklinde yanıt verdi. Emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edilen İmamoğlu, savcılıkta yaklaşık 2,5 saat ifade verirken, 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece “suç örgütü kurmak”, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “rüşvet almak” suçlarıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık’ın da aralarında bulunduğu 48 şüpheli tutuklanırken, 41 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İmamoğlu, tutuklandığı 23 Mart’ta İçişleri Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamında 42’si tutuklu toplam 74 şüpheli, savcılığa başvurarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.