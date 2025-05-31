“CHP’li Belediyelere Yeni Soruşturma Başlatıldı”

OPERASYONLARIN GENİŞLEMESİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla başlayan operasyonlar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, birçok bürokrat, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da tutuklanmaları ile büyüdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dört ayrı soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Gözaltı kararı verilen kişiler arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yer aldı. Ayrıca Aykut Erdoğdu hakkında da gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

İBB ve BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ SORUŞTURMALARI

Savcılığın paylaştığı bilgilere göre İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik gibi isimler gözaltı listesine alındı. Beşiktaş Belediyesi soruşturması da genişletilerek İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka da gözaltına alınacak 27 kişi arasında yer aldı. Ayrıca Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü hakkında bir ihbar sonucu soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Bu kapsamda Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, eski Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir’in de aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında soruşturma daha yürütülüyor. İki belediye yetkilisi cezaevinde bulunurken, diğer dokuz kişi hakkında gözaltı kararı var.

BÜYÜKÇEKMECE’YE YENİ OPERASYON

Başsavcılığın açıklamasına göre bazı iddialar yüzünden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ile birlikte beş kişi hakkında da arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi.

CHP’DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

Yapılan operasyonların ardından CHP İstanbul’da olağanüstü bir toplantı düzenleme kararı aldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, milletvekilleri, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, il yöneticileri, kadın ve gençlik kolları başkanları ile İBB grup yönetimiyle bir araya geleceğini duyurdu.