CHP’li Beykoz Belediye Başkanı İfadede Bulundu

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN BAŞKAN KÖSELER’İN SAVUNMASI

Görevden uzaklaştırılan CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 13’ü tutuklu 26 sanık, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlamalarıyla Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmada ilk olarak savunma yapan Köseler, “İhale süreçlerine etkim yok. Hakikaten yok. İşleyiş bellidir” diyerek tüm suçlamaları reddetti. Başkanlık dönemi boyunca kimseye ön yargıyla yaklaşmadığını söyleyen Köseler, müdür atamalarının sadece gözlem sonucunda yapıldığını ifade etti.

IDDIANAMEYI 119 GÜN SONRA OKUDU

Köseler, hakkında hazırlanan iddianameyi 119 gün sonra okuyabildiğini belirterek, örgüt yöneticisi olarak suçlanan kişilerin atamalarında kendisine ricada bulunulduğunu ve bu nedenle onlara görev verdiğini anlattı. Mahkemede, aylık gelirinin 120-150 bin TL arasında olduğunu açıklayan Köseler’in ardından, yardımcısı Fidan Gül ise aylık gelirini 70-80 bin TL olarak beyan etti.

BELEDİYE İHALELERİNDEKİ SORUNLAR

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 402 sayfalık fezlekede, belediye ihalelerinde açıklık, eşitlik ve rekabet ilkelerine aykırı davranıldığı, bazı firmalar arasında organik bağların bulunduğu, ihaleler öncesi mal kabulü yapılmış gibi işlemler düzenlendiği ve eksik teslimata rağmen ödemelerin yapıldığı iddiaları yer aldı. Ayrıca diğer 25 sanık hakkında da “örgüt üyeliği”, “ihaleye fesat karıştırma” ve çeşitli suçlardan değişken oranlarda hapis cezaları talep edildiği öğrenildi. Duruşmanın sanık savunmalarıyla devam ettiği bildirildi.