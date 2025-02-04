Chp’li Büyükşehir Başkanları İzmir’de Toplandı

EGE DENİZİ’NDEKİ DEPREM TOPLANTISI

Ege Denizi’nde meydana gelen depremlerle ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bir otelde eş güdüm toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Murat Bakan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve CHP Genel Sekreteri Tarık Balyalı katıldı.

EGE BÖLGESİ’NE CİDDİ TEHDİT

Toplantının ardından basın açıklaması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ege Denizi’ndeki sismik aktivitelerin Ege Bölgesi için önemli bir sorun olduğunu dile getirdi. Yunanistan’ın bu konuda bazı önlemler aldığını ancak Türkiye’de önlemlerin eksik kaldığını ifade eden Zeybek, “Biz CHP olarak, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli büyükşehir belediye başkanlarımızla birlikte, en büyük yıkıma neden olan ve yurttaşlarımızın hayatını yitirmesiyle yol açan depremin 2’nci yıl dönümünde, depremler için alınması gerekenlerle ilgili toplantı gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Toplantıda 5 büyükşehir belediye başkanının bir araya gelerek önemli kararlar aldığını belirten Zeybek, “Belediyelerimizin yetkilileri ile eş güdümlü çalışma kararı aldık. Belediye başkanlarımızın çağrısına gerek olmadan itfaiye, afet işleri, kentsel dönüşüm ve su ya da kanalizasyon daire başkanlarımız eş güdüm içinde yardım noktasında yol haritasını belirledik. Plan çerçevesi içinde 24 saat içinde belediyemizin ilgili birimleri teyakkuz içinde olacak. 5 büyükşehir belediyemiz acil eylem planını yarın itibarıyla hazır edecek, eş güdüm toplantısı yapacaklar. Ege Bölgesi’nde olası bir problem halinde alınacak olan önlemler konusunda belediyemizin acil eylem planı hazır” ifadelerini kullandı.