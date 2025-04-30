CHP’li Ertuğrul, Araç Tahsislerini Sordu

MECLIS GUNDENINE TAŞINAN SORULAR

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Beşiktaş’ta bir motokurye ile çakarlı bir araç sürücüsü arasında yaşanan tartışmayı gündeme getirerek, aracın kime ve hangi gerekçeyle tahsis edildiği konusunda Meclis’ye soru önergesi sundu. Eylem Ertuğrul, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yaşanan olay sonrası, bu duruma dair İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yazılı yanıt vermesini istedi. Tartışma sırasında kameralara yansıyan çakarlı aracın, daha önce Menzil cemaatiyle bağlantılı kişiler tarafından kullanıldığını vurgulayan Ertuğrul, “Bu zatın hangi vasfı nedeniyle tahsisli araç kullandığı belli değil. Devlet kimlerin yolunu açıyor, kimlerin çakarını parlatıyor?” sözleriyle durumu eleştirdi.

DİNİ ÇEVRELERE AYRICALIK TANINDIĞI İDDİASI

Ertuğrul, kamusal hizmetlerin yerini bazı dini çevrelere ayrıcalık tanınmasının aldığına dikkat çekerek, “Bu ülkede vatandaşın yolu çukurlu, şeyhin yolu çakarlı. Anlaşılan o ki VIP öncelik kamusal değil, mistik hizmetlere tanınıyor,” ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra, konuya dair İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yönelttiği aşağıdaki sorularla durumu daha da sorgulayıcı hale getirdi:

“Söz konusu araç kim ya da hangi kurum adına tahsis edilmiştir? Tahsis gerekçesi nedir? Aracın çakar izni hangi makama dayanmaktadır? Bu araç daha önce Menzil şeyhine de tahsis edilmiş midir? Dini cemaat veya tarikat bağlantılı kişilere devlet envanterinden araç tahsis edilmekte midir?”

Ertuğrul, “Kurduğunuz bu çarkın hesabını soracağız,” diyerek açıklamasını sonlandırdı.